Чи можна економити світло при пранні

Як відомо, шляхом правильного використання пральної машини можна знизити споживання електроенергії. В тому числі задля зменшення навантаження на українську енергетику. Це можна робити щодня завдяки спеціальним функцям та режимам прання.

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Річ у тім, що пральна машина-автомат може споживати приблизно до 15% електроенергії, яку використовує вся родина. Тому під час вибору побутової техніки важливо звертати увагу на клас енергоспоживання. Найкраще обирати класи А або А+.

Зауважте! Чим далі за алфавітом йдуть літери латиниці, тим більше пральна машина буде споживати електроенергії.

Практичні поради для заощадження

Перш за все, для економії світла найкраще підійде двозонний лічильник. Він дозволяє платити вдвічі менше за електроенергію, якщо використовувати техніку в період з 23:00 до 07:00. А на пральних машинах часто можна встановлювати прання на таймер відкладеного старту, відповідно вона буде запускатися автоматично вночі.

Втім, варто звернути увагу також на наступні поради з економії світла при пранні:

Перш за все, слід заповнювати барабан пральної машини принаймні на 3/4 від максимальної ваги. Прання невеликої кількості речей є нераціональним, оскільки часте використання приладу призводить до збільшення витрат електроенергії.

Зауважте! Не варто перевантажувати барабан. Це може збільшити споживання електроенергії на 10-15%.