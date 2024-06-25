Можно ли экономить свет при стирке

Как известно, путем правильного использования стиральной машины можно снизить потребление электроэнергии. В том числе для уменьшения нагрузки на украинскую энергетику. Это можно делать ежедневно благодаря специальным функциям и режимам стирки.

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Дело в том, что стиральная машина-автомат может потреблять примерно до 15% электроэнергии, которую использует вся семья. Поэтому при выборе бытовой техники важно обращать внимание на класс энергопотребления. Лучше всего выбирать классы А или А+.

Обратите внимание! Чем дальше по алфавиту идут буквы латиницы, тем больше стиральная машина будет потреблять электроэнергии.

Практические советы для экономии

Прежде всего, для экономии света лучше всего подойдет двухзонный счетчик. Он позволяет платить вдвое меньше за электроэнергию, если использовать технику в период с 23:00 до 07:00. А на стиральных машинах часто можно устанавливать стирку на таймер отложенного старта, соответственно она будет запускаться автоматически ночью.

Впрочем, стоит обратить внимание также на следующие советы по экономии света при стирке:

Прежде всего, следует заполнять барабан стиральной машины по крайней мере на 3/4 от максимального веса. Стирка небольшого количества вещей является нерациональным, поскольку частое использование прибора приводит к увеличению расхода электроэнергии.

Обратите внимание! Не стоит перегружать барабан. Это может увеличить потребление электроэнергии на 10-15%.