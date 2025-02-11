Без цього Україна замерзне: яку погрозу озвучив прем’єр-міністр Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини зробив нову одіозну заяву. Він заявив, що має моральне право зупинити транзит природного газу в Україну.

Чого вимагає Фіцо

Йдеться про паливо, що постачається через Словаччину в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Роберта Фіцо.

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Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 мільйонів кубічних метрів на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні – близько 60 євро за мегават-годину

Фіцо заявив, що потрібно дякувати Росії та Туреччині за постачання газу у Словаччину через "Турецький потік". Словацький прем'єр також розкритикував опозицію за підтримку України, зокрема, в питанні членства в НАТО.

Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість,

– наголошує Фіцо.

Зверніть увагу! Газотранспортні оператори підрахували, що Україна щоденно імпортує орієнтовно 14 – 16 мільйонів кубічних метрів газу.