Чего требует Фицо

Речь идет о топливе, поставляемом через Словакию в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Роберта Фицо.

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Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок примерно 7,5 миллионов кубических метров в сутки в Украину. Эти иностранные поставки из Европы в Украину оказывают еще большее давление на цену газа, которая уже находится на рекордном уровне – около 60 евро за мегаватт-час

Фицо заявил, что нужно благодарить Россию и Турцию за поставки газа в Словакию через "Турецкий поток". Словацкий премьер также раскритиковал оппозицию за поддержку Украины, в частности, в вопросе членства в НАТО.

Европа выставляет себя на посмешище. Украина может вредить себе сколько угодно. Но Европа не может покрывать украинскую глупость,

– отмечает Фицо.

Обратите внимание! Газотранспортные операторы подсчитали, что Украина ежедневно импортирует ориентировочно 14 – 16 миллионов кубических метров газа.