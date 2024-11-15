Великий банк Китаю розпочав блокування переказів в юанях від дружніх до Росії країн

Bank of China почав частіше блокувати грошові перекази від країн, які допомагають Кремлю закуповувати товари. Йдеться про перерахування в юанях.

Чому Китай обмежує надходження коштів

Як повідомляють російські ЗМІ, нещодавно обмеження відчула компанія з ОАЕ. Bank of China, що виступив банком-кореспондентом, не підтвердив переказ в юанях з казахстанського банку "ЦентрКредит" до китайського Chouzhou Commercia.

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Зверніть увагу! Bank of China – четвертий за розміром банк у КНР.

Аби обіти обмеження, Chouzhou просить Казахстан проводити кошти з тих банків, де з ним є прямі кореспондентські відносини.

Зауважте! Аналогічні ситуації виникали і з банками з Грузії та Вірменії при переказах коштів в Китай.

Секретар генради Російсько-Азіатського Союзу промисловців і підприємців Максим Спаський уточнив, що невеликі платежі на регіональні банки Китаю допускаються. Однак, є транзакції, які Bank of China взагалі не підтверджує: