Долар по 36,6 – реальний: як купити валюту за офіційним курсом

Ще раніше Нацбанк дозволив населенню купувати долар по офіційному курсу. Зараз він становить – 36,6 гривні за долар. Проте є певні умови щодо купівлі. Що потрібно зробити, аби придбати валюту, читайте у тексті.

Ще раніше Нацбанк дозволив населенню купувати долар за офіційним курсом, тобто, станом на сьогодні, це 36,6 гривні. Відтак, громадяни мають можливість придбати валюту значно вигідніше, аніж в обмінниках.

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Проте, нагадуємо, що скористатися цією можливістю можна тільки виконавши певні умови.

Як купити долар по 36,6

Найголовнішими умовами для купівлі американської валюти за офіційним курсом є розміщення придбаних доларів на депозит від 6 місяців та конвертування їх в гривню в кінці терміну.

НБУ увів такі умови для того, щоб його золотовалютні резерви не зменшувалися. В такий спосіб регулятор зменшує тиск на курс гривні.

Тобто фізособа отримує валюту на якийсь час, і повертає НБУ наприкінці терміну свого вкладення. Крім того, банкам заборонено використовувати ці долари на власні операції. Вони мають розмістити їх у Національному банку. За що регулятор їм платитиме 3% річних.

Правила купівлі валюти

За інформацією від Нацбанку:

Фізособу не обмежують у максимальній сумі купівлі валюти у НБУ, можна придбати валюту, яка вільно і необмежено обмінюється на інші іноземні валюти, на будь-яку суму.

Регулятор продає долар за поточним офіційним курсом. А банкам дозволено стягувати за цю покупку комісію. Вона не обмежується і зараз у межах 0,1−0,5% від суми. Але деякі банки не стягують платню.

Куплена валюта автоматично розміщується на депозиті на строк не менше, ніж 6 місяців, без права дострокового розірвання, але з можливістю пролонгації, тобто продовження договору.

Валютні депозити відкриваються без права поповнення, але їхня кількість не повинна обмежуватися.

Наприкінці терміну дії депозиту людина не має права отримати валюту готівкою через касу або надіслати на поточний валютний рахунок. Для цього відбувається зворотний продаж долара Нацбанку за поточним офіційним курсом. Фізособа отримує гривню.

Вкладник заробляє лише у разі підвищення регулятором офіційного курсу гривня/долар і нічого не виграє за збереження старого значення.

Якщо офіційний курс підніметься, у такому разі людина матиму більше прибутку. Збитки при купівлі нацбанківського долара можуть виникнути лише у разі зміцнення нацвалюти.

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