Доллар по 36,6 – реальный: в Украине можно купить валюту по официальному курсу

Еще раньше Нацбанк разрешил населению покупать доллар по официальному курсу. Сейчас он составляет 36,6 гривны за доллар. Однако есть определенные условия покупки. Что нужно сделать, чтобы купить валюту, читайте в тексте.

Еще раньше Нацбанк разрешил населению покупать доллар по официальному курсу, то есть, по состоянию на сегодняшний день, это 36,6 гривны. Следовательно, граждане имеют возможность приобрести валюту гораздо выгоднее, чем в обменниках.

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Однако напоминаем, что воспользоваться этой возможностью можно только выполнив определенные условия.

Как купить доллар по 36,6

Главными условиями для покупки американской валюты по официальному курсу являются размещение приобретенных долларов на депозит от 6 месяцев и конвертирование их в гривну в конце срока.

НБУ ввел такие условия для того, чтобы его золотовалютные резервы не уменьшались. Таким образом, регулятор уменьшает давление на курс гривны.

То есть физлицо получает валюту на время, и возвращает НБУ в конце срока своего вложения. Кроме того, банкам запрещено использовать эти доллары для собственных операций. Они должны разместить его в Национальном банке. За что регулятор будет платить 3% годовых.

Правила покупки валюты

По информации от Нацбанка:

Физлиц не ограничивается в максимальной сумме покупки валюты у НБУ, можно приобрести валюту, которая свободно и неограниченно обменивается на другие иностранные валюты, на любую сумму.

Регулятор продает доллар по текущему официальному курсу. А банкам разрешено взимать комиссию за эту покупку. Она не ограничивается и сейчас в пределах 0,1-0,5% от суммы. Но некоторые банки не взимают плату.

Купленная валюта автоматически размещается на депозите на срок не менее 6 месяцев, без права досрочного расторжения, но с возможностью пролонгации, то есть продления договора.

Валютные депозиты открываются без права пополнения, но их количество не должно ограничиваться.

В конце срока действия депозита человек не имеет права получить валюту наличными через кассу или отправить на текущий валютный счет. Для этого происходит обратная продажа доллара Нацбанка по текущему официальному курсу. Физлиц получает гривну.

Вкладчик зарабатывает только при повышении регулятором официального курса гривна/доллар и ничего не выигрывает при сохранении старого значения.

Если официальный курс поднимется, в таком случае у человека будет больше прибыли. Ущерб при покупке нацбанковского доллара может возникнуть только в случае укрепления нацвалюты.

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