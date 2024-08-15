Як купити квиток, якщо все заброньовано: про які послуги "Укрзалізниці" ви могли не знати

Багато українців зараз жаліються на неможливість взяти квитки на потяг. Це і не дивно, адже влітку "високий сезон". Водночас "Укрзалізниця" пропонує низку послуг, аби ви змогли легко доїхати до потрібного населеного пункту.

Як гарантовано взяти квитки на потяг?

"Укрзалізниця" пропонує різні методи бронювання квитків. Зокрема, компанія впровадила додаткові можливості для військових та їх сімей, пише 24 Канал.

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Як купити квитки на потяг онлайн через "Укрзалізницю":

Для цього ви можете скористатись застосунком "Укрзалізниця" або ж вебверсією сервісу (на сайті оберіть в меню пункт "Покупка проїзних документів").

Введіть дані про ваш маршрут та оберіть дату.

Далі ви побачите перелік усіх потягів, що проходять за обраним напрямом.

Здійсніть покупку.

"Укрзалізниця" також має свій чат-бот у Telegram та Viber. Завдяки цим сервісам можна:

переглянути розклад;

купити квитки;

замовити харчування;

дізнатися новини "Укрзалізниці".

Зверніть увагу! Квитки онлайн також можна придбати через партнерів "Укрзалізниці". Зокрема, сервіс Приват24.

Покупку квитків можна здійснити і офлайн на касі. Для цього необхідно:

звернутись у офіційну касу, де здійснюється продаж квитків;

обрати потрібний маршрут та внести оплату;

після цього касир надасть вам паперовий квиток.

Важливо! У випадку, коли квитків за вашим напрямом уже немає, "Укрзалізниця" пропонує онлайн-послугу "Відстежувати вільні місця". Тобто, вам буде надіслано сповіщення, у випадку, якщо вони такі з'являться.

Коли потрібно купувати квитки через "Укрзалізницю"?

Квитки зазвичай з'являються за 20 днів до дати відправлення. Продаж починається о 8:00.

Виключенням є міжнародні рейси. Зокрема, з України в Польщу. В цьому випадку продаж квитків розпочинається о 9:00.

Як купити квиток на потяг без відстеження вільних місць?

Послуга "Відстежувати вільні місця" дозволяє не тільки отримувати сповіщення, а ще й налаштувати автовикуп, квитків для цього необхідно:

завантажити офіційний застосунок "Укрзалізниці";

авторизуватись через "Дія.Підпис";

знайти рейс, який вам потрібен (введіть пункт призначення та дату);

обрати послугу "Відстежувати вільні місця";

обрати бажаний потяг, тип вагона та місце;

налаштувати автовикуп;

ввести дані пасажира, який буде їхати;

здійснити оплату квитка.

Як військові та їхні родичі можуть купити квиток на потяг без черг?

За даними Veterans HUB, "Укрзалізниця" надає можливість окремого бронювання квитків для військових та деяких членів їх сімей, йдеться про:

батьків військовослужбовця;

дружин чи чоловіків;

дітей (у тому числі якщо вони усиновлені).

На сервісі можна замовити проїзний документ навіть, якщо квитків немає у продажу,

– зауважує Veterans HUB.

Як купити квитки за допомогою спецзамовлення:

не пізніше ніж за 6 годин необхідно залишити спеціальну заявку за посиланням;

отримати код, що надійде на електронну пошту;

купити квиток у касі, але не пізніше ніж за годину до відправлення потяга.

При викупі квитка потрібно показати касиру один з підтверджувальних документів:

дійсний військовий квиток;

посвідчення офіцера;

рідні пораненого військовослужбовця можуть надати оригінал чи копію посвідчення УБД (передбачається, що родичі їдуть у госпіталь до оборонця);

також родичі мають надати документ, який засвідчує спорідненість першого ступеня з військовим (наприклад, свідоцтво про шлюб).

Зауважте! Спецзамовлення діє лише на 17 маршрутів, що найбільш актуальні для військових.

Як купити квиток через Армія+?

Українські військовослужбовці також мають право здійснити покупку квитків через застосунок "Армія+". Однак не на всі напрями. Таким чином можна купити квитки лише "з" чи "до" міст, що наближені до зони ведення бойових дій.

Особливості цієї послуги:

таким чином здійснюється покупка окремих квитків, що були заброньовані спеціально під військовослужбовців;

користувач може придбати до 4 квитків за один раз;

під час здійснення пошуку квитків таким чином, військовий бачитиме усі вільні місця на рейси, що підходять за його запитом.

Квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються, а придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту або зробити його скрін після придбання, адже з огляду на захист даних він не буде зберігатись,

– зазначає "Укрзалізниця".

Важливі телефони, які допоможуть здійснити таку покупку:

0 800 503 111 – номер гарячої лінії, якщо військовому потрібно викупити більше квитків;

0 800 503 222 – номер гарячої лінії для замовлення квитків.

Нагадаємо! Особи, що мають статус УБД отримують право на певні пільги. Зокрема, безоплатний проїзд у залізничному транспорті 1 раз на 2 роки (в обидва боки). Для цього потрібно мати не тільки посвідчення УБД, а і спеціальні талони. Щоб скористатися пільгою необхідно надати вказані документи касиру під час покупки залізничного квитка.