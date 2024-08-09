Як накопичити кошти на гідну пенсію: поради багатіїв
9 серпня 2024, 17:17Читать новость на русском
Пенсії в Україні у більшості громадян невеликі. Аби почувати себе вільно на пенсії, варто скористатись загальносвітовою практикою та відкласти кошти заздалегідь.
Як назбирати гроші легко
Важливо не просто відкладати гроші, а і правильно їх вкладати. Наприклад, в індексні фонди.
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Також важливим на думку мільярдерів є правильне використання коштів протягом життя. Зокрема, уникнення боргів на кредитках. За використання цих коштів доведеться заплатити комісію, а це зайві витрати.
Основні правила для легкого формування накопичень на пенсію:
- Виділяти чітку суму доходу, яку ви будете відкладати регулярно. Наприклад, 10% щомісячно.
- Інвестувати відкладені кошти, аби вони не знецінювались.
- Спочатку вкладайте кошти у інвестиційні фонди, а уже потім займаєтесь покупкою окремих акцій.
- Купуйте активи, які можуть генерувати вам кошти.