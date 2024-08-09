Как собрать деньги легко
Важно не просто откладывать деньги, а и правильно их вкладывать. Например, в индексные фонды.
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Также важным по мнению миллиардеров является правильное использование средств в течение жизни. В частности, избежание долгов на кредитках. За использование этих средств придется заплатить комиссию, а это лишние расходы.
Основные правила для легкого формирования накоплений на пенсию:
- Выделять четкую сумму дохода, которую вы будете откладывать регулярно. Например, 10% ежемесячно.
- Инвестировать отложенные средства, чтобы они не обесценивались.
- Сначала вкладывайте средства в инвестиционные фонды, а уже потом занимайтесь покупкой отдельных акций.
- Покупайте активы, которые могут генерировать вам средства.