Как собрать деньги легко

Важно не просто откладывать деньги, а и правильно их вкладывать. Например, в индексные фонды.

Читайте также К кому из пенсионеров специалисты ПФУ могут прийти домой

Также важным по мнению миллиардеров является правильное использование средств в течение жизни. В частности, избежание долгов на кредитках. За использование этих средств придется заплатить комиссию, а это лишние расходы.

Основные правила для легкого формирования накоплений на пенсию:

Выделять четкую сумму дохода, которую вы будете откладывать регулярно. Например, 10% ежемесячно.

Инвестировать отложенные средства, чтобы они не обесценивались.

Обратите внимание! Важно различать инвестирование и спекуляции. Инвестор зарабатывает когда покупает, спекулянт, когда продает.

Сначала вкладывайте средства в инвестиционные фонды, а уже потом занимайтесь покупкой отдельных акций.

Покупайте активы, которые могут генерировать вам средства.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.