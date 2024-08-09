Як назбирати гроші легко

Важливо не просто відкладати гроші, а і правильно їх вкладати. Наприклад, в індексні фонди.

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Також важливим на думку мільярдерів є правильне використання коштів протягом життя. Зокрема, уникнення боргів на кредитках. За використання цих коштів доведеться заплатити комісію, а це зайві витрати.

Основні правила для легкого формування накопичень на пенсію:

Виділяти чітку суму доходу, яку ви будете відкладати регулярно. Наприклад, 10% щомісячно.

Інвестувати відкладені кошти, аби вони не знецінювались.

Зверніть увагу! Важливо розрізняти інвестування і спекулювання. Інвестор заробляє коли купує, спекулянт, коли продає.

Спочатку вкладайте кошти у інвестиційні фонди, а уже потім займаєтесь покупкою окремих акцій.

Купуйте активи, які можуть генерувати вам кошти.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.