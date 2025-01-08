Долар по 47: до чого готуватися українцям у 2025

У бюджеті на 2025 рік курс встановлено на рівні 45 гривень за долар. Через це багато експертів припускають, що валюта реально зросте до цього значення.

Чи дійсно долар зросте до 47

Економіст Олег Пендзин переконаний, що долар у 2025 році може сильно зрости, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ранок. Live.

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Пендзин наголошує, що в встановлення курсу у бюджеті на рівні 45 гривень за долар, є явним показником зростання валюти. Експерт прогнозує імовірне збільшення до 47 гривень за долар.

За словами економіста, наразі єдиним продавцем валюти в Україні є НБУ. Саме регулятор слідкує за курсом долара. Пендзин уточнює, що в Україні "відсутній валютний ринок у звичному сенсі".

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В нормальних умовах є багато продавців валюти – експортери, і багато покупці – імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок.

Пендзин наголошує, що в українців не має бути ілюзій, відносно збільшення вартості долара. Валюта обов'язково буде дорожчати.