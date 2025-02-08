8 лютого, 14:25
Чи підвищать пенсію по інвалідності в березні 2025 року
Основні тези
- Мінімальні пенсії по інвалідності цьогоріч не зростали, і в лютому також не будуть збільшені.
- Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової виплати: I група – 100%, II група – 90%, III група – 50%.
Мінімальні пенсії по інвалідності цьогоріч не зростали. У лютому вони також не будуть збільшені.
Як зростуть пенсії по інвалідності у березні
Чи зростуть пенсії по інвалідності внаслідок проведення індексації, поки невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Нагадаємо! Торік після проведення індексації зросла мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності з 2 760 до 2 920 гривень.
Які мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зараз:
- для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія зараз – 2 980 гривень;
- для осіб, які не працюють з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;
- для осіб, що працюють з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової виплати. Зараз це співвідношення таке:
- особи, які мають I групу інвалідності мають отримувати 100% від визначеної для них пенсії за віком;
- люди з інвалідністю II групи – 90%;
- з інвалідністю III групи – 50%.