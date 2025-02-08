Як зростуть пенсії по інвалідності у березні

Чи зростуть пенсії по інвалідності внаслідок проведення індексації, поки невідомо, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Стефанішина розповіла про перемовини в Європі щодо транзиту російського газу

Нагадаємо! Торік після проведення індексації зросла мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності з 2 760 до 2 920 гривень.

Які мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю зараз:

для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсія зараз – 2 980 гривень;

для осіб, які не працюють з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;

для осіб, що працюють з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від вікової виплати. Зараз це співвідношення таке: