Можна і раніше, ніж у 60 років: хто має право виходити на пенсію достроково

Пенсію за віком можна отримати після досягнення 60, 63 та 65 років залежно від набутого страхового стажу. Втім деяким українцям вийти на пенсію дозволили до 60 років.

Хто вийде на пенсію не чекаючи 60-річчя

У Пенсійному фонді України зазначили, що є певні категорії населення, які можуть вийти на пенсію достроково, тобто не досягаючи 60 років.

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Таку можливість можуть отримати особи у яких трудовий договір розірваний з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці.

Які умови щодо дострокового призначення

Особу звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва;

На день звільнення з роботи їй чи йому залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку;

Потрібно бути зареєстрованим в державній службі зайнятості, але для особи відсутня відповідна робота;

Є повний страховий стаж (чоловік – 35 років, жінка – 30 років).

Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію

Йдеться й про ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату працівників.За 1,5 року до досягнення пенсійного віку особи, трудовий договір яких розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника посаді за станом здоров’я, теж можуть вийти достроково на пенсію.

Через декілька років величина стажу в Україні суттєво збільшиться. Тоді доведеться виходити на пенсію у 63 чи 65 років.

Щоб вийти у 63 роки доведеться мати стаж на рівні:

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу,

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Якщо у 65 років, тоді: