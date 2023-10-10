Можно и раньше, чем в 60 лет: кто имеет право выходить на пенсию досрочно

Пенсию по возрасту можно получить после достижения 60, 63 и 65 лет в зависимости от приобретенного страхового стажа. Впрочем, некоторым украинцам выйти на пенсию разрешили до 60 лет.

Кто выйдет на пенсию не дожидаясь 60-летия

В Пенсионном фонде Украины отметили, что есть определенные категории населения, которые могут выйти на пенсию досрочно, то есть не достигая 60 лет.

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Такую возможность могут получить лица, у которых трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства и труда.

Какие условия по досрочному назначению

Личность уволена с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства;

На день увольнения с работы ему или ему осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;

Нужно быть зарегистрированным в государственной службе занятости, но для лица отсутствует работа;

Есть полный страховой стаж (мужчина – 35 лет, женщина – 30 лет).

Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию

Речь идет и о ликвидации, реорганизации, банкротстве, перепрофилировании предприятия, учреждения, организации, сокращении численности или штата работников.За 1,5 года до достижения пенсионного возраста лица, трудовой договор которых расторгнут по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника на должности по состоянию здоровья, тоже могут выйти досрочно на пенсию.

Через несколько лет размер стажа в Украине существенно увеличится. Тогда придется выходить на пенсию в 63 или 65 лет.

Чтобы выйти в 63 года, придется иметь стаж на уровне:

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа,

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа,

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Если в 65 лет, тогда: