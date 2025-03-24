"Нафтогаз" дав відповідь НАБУ та САП на звинувачення у бездіяльності
- НАБУ та САП звинувачують "Нафтогаз" у бездіяльності щодо повернення 1,6 мільярда доларів в Україну.
- "Нафтогаз" стверджує, що співпрацює з державними органами для вирішення питання.
НАБУ та САП зробили заяву про те, що через "бездіяльність" керівництва "Нафтогазу" Україна може втратити значну суму. Йдеться про повернення з-за кордону 1,6 мільярда доларів.
Яку відповідь дав "Нафтогаз"
"Нафтогаз" зазначив, що компанія навпаки "співпрацює з уповноваженими міністерствами, відомствами й антикорупційними органами над поверненням активів в Україну", повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
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Нагадаємо! Походження цих коштів поки що невідоме, цю інформацію не надали обидві сторони.
Оскільки в запиті НАБУ йдеться про відмову від статусу позивача у кримінальному провадженні, "Нафтогаз" для ухвалення виваженого рішення потребує координації з органами державної влади й наразі докладає зусиль для задоволення запиту НАБУ,
– йдеться у повідомленні "Нафтогазу".
Компанія також наголошує, що результату вдасться досягнути лише, якщо усі сторони будуть спільно прагнути до результату.
Зверніть увагу! Шанс на повернення цих коштів НАБУ та САП отримали вперше в історії України.