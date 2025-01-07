Курс долара зростає: у НБУ пояснили причину

У грудні 2024 року різниця між готівковим і офіційним курсами становила 1%. Водночас в цей період зріс чистий попит на безготівкову валюту.

Як змінювалась ситуація на валютному ринку у грудні 2024

На зростання чистого попиту на безготівкову іноземну валюту вплинуло декілька факторів, зокрема, збільшення бюджетних витрат повідомляє 24 Канал з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за січень 2025 року.

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Також вплив на ситуацію мали операції бізнесу наприкінці року.

З огляду на необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору, а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти до 5,3 мільярда доларів,

– йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ зазначає, що у грудні середньомісячний обмінний курс гривні девальвував на орієнтовно 1% (з урахуванням збільшення попиту на валюту).

Зверніть увагу! У грудні НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%. Це було зроблено з метою забезпечення стійкості валютного ринку, поступового сповільнення інфляції і приведення її до рівня – 5%.