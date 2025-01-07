Как менялась ситуация на валютном рынке в декабре 2024 года

На рост чистого спроса на безналичную иностранную валюту повлияло несколько факторов, в частности, увеличение бюджетных расходов сообщает 24 Канал со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за январь 2025 года.

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Также влияние на ситуацию имели операции бизнеса в конце года.

Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора, а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты до 5,3 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении НБУ.

НБУ отмечает, что в декабре среднемесячный обменный курс гривны девальвировал на ориентировочно 1% (с учетом увеличения спроса на валюту).

Обратите внимание! В декабре НБУ повысил учетную ставку до 13,5%. Это было сделано с целью обеспечения устойчивости валютного рынка, постепенного замедления инфляции и приведения ее к уровню – 5%.