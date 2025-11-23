Укр Рус
Економіка Тарифи Як не сплачувати за доставку газу: є лише один варіант
23 листопада, 20:33
2

Як не сплачувати за доставку газу: є лише один варіант

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українці можуть уникнути оплати за доставку газу, офіційно відключившись від газопостачання.
  • Мешканці багатоквартирних будинків отримують окремі платіжки за технічне обслуговування газових мереж, яке сплачується раз на 3–5 років.

В Україні користувачі природного газу зобов’язані оплачувати його доставку, якщо вони підключені до газової мережі. Втім, існують способи уникнути цих платежів.

Як припинити платити за доставку газу? 

В Україні платіжки за доставку газу отримують усі, хто підключений до газової мережі, навіть якщо фактично не користується газом. Проте є законний спосіб припинити ці нарахування, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

Єдино можливий варіант, це офіційно відключитися від газопостачання. Щоб платити не довелося, потрібно зробити наступні кроки:

  1. Подати заяву до газового оператора про розірвання договору.
  2. Отримати акт про припинення постачання газу.
  3. Дочекатися приїзду спеціалістів для фізичного відключення газу у будинку або квартирі.

Тільки після фактичного відключення щомісячні нарахування за доставку припиняються.

Які ще платіжки за газ надходять?

У "Газорозподільні мережі України" також нагадали, що мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримують окрему платіжку за технічне обслуговування газових мереж. 

Ця послуга передбачає перевірку стану:

  • внутрішніх газопроводів;
  • вентилів;
  • лічильників та інших елементів, щоб забезпечити безпечне та стабільне постачання газу.

Важливо! Платіжка нараховується після проведення обслуговування і зазвичай сплачується раз на 3 – 5 років, залежно від графіка технічних перевірок у вашому будинку.

Вартість послуги може значно відрізнятися: від 100 до 1 000 гривень. Ціна визначається з урахуванням розмірів будинку, кількості квартир та складності робіт, що виконуються.

Що ще треба знати про тарифи на газ?

  • Тариф на газ для побутових споживачів наразі становить 7,96 гривні за кубічний метр і залишиться незмінним щонайменше до 30 квітня 2026 року.

  • Плата за доставку нараховується окремо та не залежить від фактичного використання палива.

  • Якщо оператор затягує відключення або відмовляється його робити, можна подати скаргу до НКРЕКП і захистити свої права.