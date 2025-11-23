Як не сплачувати за доставку газу: є лише один варіант

В Україні користувачі природного газу зобов’язані оплачувати його доставку, якщо вони підключені до газової мережі. Втім, існують способи уникнути цих платежів.

Як припинити платити за доставку газу?

В Україні платіжки за доставку газу отримують усі, хто підключений до газової мережі, навіть якщо фактично не користується газом. Проте є законний спосіб припинити ці нарахування, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

Єдино можливий варіант, це офіційно відключитися від газопостачання. Щоб платити не довелося, потрібно зробити наступні кроки:

Подати заяву до газового оператора про розірвання договору. Отримати акт про припинення постачання газу. Дочекатися приїзду спеціалістів для фізичного відключення газу у будинку або квартирі.

Тільки після фактичного відключення щомісячні нарахування за доставку припиняються.

Які ще платіжки за газ надходять?

У "Газорозподільні мережі України" також нагадали, що мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримують окрему платіжку за технічне обслуговування газових мереж.

Ця послуга передбачає перевірку стану:

внутрішніх газопроводів;

вентилів;

лічильників та інших елементів, щоб забезпечити безпечне та стабільне постачання газу.

Важливо! Платіжка нараховується після проведення обслуговування і зазвичай сплачується раз на 3 – 5 років, залежно від графіка технічних перевірок у вашому будинку.

Вартість послуги може значно відрізнятися: від 100 до 1 000 гривень. Ціна визначається з урахуванням розмірів будинку, кількості квартир та складності робіт, що виконуються.

Що ще треба знати про тарифи на газ?