Платити за комуналку не потрібно: які пенсіонери можуть отримати 100% знижку
Деякі з пенсіонерів в Україні можуть не оплачувати комунальні послуги. Крім того, за тверде чи рідке паливо теж не доведеться платити. Утім, отримати таку знижку зможуть не всі люди похилого віку.
Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги
Певні категорії пенсіонерів мають право на 100% знижку на оплату ЖКП, а також на купівлю твердого, рідкого палива та зрідженого газу.
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Ідеться про тих, хто працював за певними спеціальностями, а також проживає в сільській місцевості.
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- фахівці із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.
Що потрібно, аби надали пільгу
Повна знижка на оплату житлово-комунальних послуг надаватиметься лише тим українцям, які мають недостатній рівень фінансування.
Як повідомляють у Пенсійному фонді, пільга надається за умови, коли середньомісячний дохід сім’ї за попередні 6 місяців у розрахунку на одну особу не перевищував величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.
Пільга надається протягом 12 місяців з місяця визначення такого права,
– додають у відомстві.
Документи, які потрібно мати для оформлення знижки:
- трудову книжку або довідку, що засвідчують роботу за вказаними спеціальностями в сільській місцевості;
- довідку про місце проживання (реєстрацію) в сільській місцевості;
- посвідчення особи;
- заява до ПФУ, це можна зробити як онлайн, так і особисто;
- До речі, реєстрація заяви на отримання пільг доступна через застосунок Дiя.