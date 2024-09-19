Німеччина змогла подолати енергетичну кризу, яка виникла через відсутність російського газу

У Німеччині закінчилась енергетична криза. Країна змогла подолати дефіцит, що виник через відмову від російської сировини.

Як відбувався процес подолання дефіциту

Як повідомляє Welt, під час зустрічі з жителями Оснабрюка міністр економіки Німеччини Роберт Габек повідомив, що Німеччина перебувала у кризовій ситуації більш як 2 роки. Причиною цього було скорочення, а потім і повне припинення постачання російського газу.

Читайте також Міжнародна допомога та мобілізація ресурсів: як уряд планує стабілізувати економіку

Роберт Габек Міністр економіки Німеччини Відсутність російського газу більше не відчувається. Дефіциту газу більше немає.

Як зауважує Габек, рівень тривоги досі не знято. Однак, найгірші прогнози не справдились, Німеччина успішно реалізує опалювальний сезон. Єдиний нюанс – вартість газу.

Може бути так, що ціна на газ буде, я б сказав, помірно вищою, ніж у доковідні роки, тому що газ із Росії був трубопровідним газом, а зріджений газ потрібно перевозити, його треба охолоджувати, завантажувати на корабель і відправляти через океан. Це, як правило, робить його дорожчим,

– уточнює міністр.

Нагадаємо! Європа хоче отримати компенсацію від "Газпрому" за невиконання зобов'язань.