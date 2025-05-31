Одразу 10 пенсійних окладів: хто зможе отримати таку виплату при виході на пенсію

Деякі українці можуть отримати цілих 10 окладів при виході на пенсію. Для цього люди повинні мати певний страховий стаж і працювати на певних посадах.

Хто зможе отримати одразу 10 окладів при виході на пенсію

Йдеться зокрема й про педагогічних працівників, медиків тощо повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для призначення подібної виплати людина повинна мати відповідний страховий стаж:

для чоловіків – 35 років; для жінок – 30 років.

Таку кількість років слід відпрацювати у конкретних установах, серед яких:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади;

бібліотеки;

дитячі клініки, поліклініки, лікарні тощо;

аптеки тощо.

Зверніть увагу! Виплата надається один раз станом на день призначення пенсії.

Що ще слід знати для отримання 10 окладів

Аби отримати 10 виплат одразу, людина повинна бути працевлаштованою на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, робота на яких надає право на пенсію за вислугу років.

Крім того, пенсіонер або пенсіонерка має право на виплату, якщо до цього часу він чи вона не отримували жодної іншої пенсії.

Важливо! При призначенні пенсії за вислугу років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.