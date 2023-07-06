Від 2 200 до 6 600 гривень: на яку допомогу можуть розраховувати українці

Після початку повномасштабної війни в Україні існують чимало видів як гуманітарної допомоги, так і фінансової. Її надає держава та міжнародні організації найбільш незахищеним верствам населення.

Скільки отримують ВПО від держави

Переселенці можуть отримати від держави по 2 000 гривень. Втім, якщо у сім'ї є діти чи особи з інвалідність, то розмір підвищується до 3 000 гривень.

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Громадяни отримують кошти, якщо перемістилися із зон, де ведуться бойові дії, а також тим, чиє житло зруйноване або непридатне для життя.

Внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на різні грошові допомоги як від держави, так і від міжнародних організацій.

На яку ще можна розраховувати допомогу

Підтримка Червоного Хреста;

Грошову допомогу отримують малозабезпечені сім’ї. Крім того, виплати надають автоматично тим сім'ям, які були зареєстровані в Мінсоцполітики і які до 24 лютого проживали в громадах, що постраждали від збройного конфлікту. Вони можуть розраховувати на 2 500 гривень на особу.

Виплати від ООН;

Допомога стосується внутрішньо переміщених українців, які можуть отримувати по 2 220 гривень упродовж 3 місяців.

Пропозиція від ЮНІСЕФ;

Втім є застереження – щоб отримати таку допомогу

Кошти можуть отримати багатодітні сім’ї, а також сім’ї з двома і більше дітьми, де хоча б одна дитина з інвалідністю. Розмір допомоги складає 2 200 гривень щомісяця на особу, однак для не більш ніж 5 осіб у сім'ї.

Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC);

Кожен член сім'ї матиме змогу отримати по 2 200 гривень на термін 3 місяців. Для цього потрібно зареєструватися у програмі через WhatsApp, а згодом, через 10 днів, ви отримаєте відповідь чи вашу заявку розглянули. Якщо надання підтримки схвалять, суму зарахують за місяць після реєстрації.

Допомога від ADRA Ukraine;

На таку фінансову підтримку можуть розраховувати сім’ї з дітьми, багатодітні, вагітні, особи віком понад 50 років з інвалідністю, люди з інвалідністю чи пораненням внаслідок бойових дій, які проживають в областях, де ведуться бойові дії чи виїхали звідти. Сума складає одноразову виплату у розмірі 6 600 гривень.