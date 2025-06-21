21 червня, 08:26
Адресна допомога для пенсіонерів: кого торкнеться нова виплата
Основні тези
- В Одесі запровадили одноразову матеріальну підтримку для чорнобильців І та ІІ категорій, які мають І групу інвалідності та пенсію меншу за 9 000 гривень, а також для вдів загиблих чорнобильців.
- Для отримання виплати потрібно бути зареєстрованим в Одесі та мати підтверджений статус чорнобильця або вдови ліквідатора.
Деякі українці можуть нарахувати підвищену адресну грошову допомогу вже цього літа. Хто має право на таку підтримку від держави, читайте далі.
Хто отримає адресну допомогу від держави цього літа
В Одесі запровадили одноразову матеріальну підтримку для однієї з найуразливіших категорій населення. А саме для чорнобильців І та ІІ категорій, повідомляє 24 Канал із посиланням на Одеську міську раду.
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Таке рішення ухвалили стосовно тих чорнобильців, які зареєстровані і фактично проживають у місті. Таким чином, одноразову адресну виплату отримають:
- 9 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС із І та ІІ категоріями чорнобильців, які мають І групу інвалідності і пенсію меншу за 9 000 гривень. Кожному з них виплатять по 4 000 гривень;
- 5 вдів загиблих (померлих) чорнобильців, смерть яких пов’язана з аварією на ЧАЕС. Кожна отримає по 2 500 гривень.
Як отримати одноразову адресну допомогу
Для отримання виплати потрібно бути зареєстрованим у місті Одеса та мати підтверджений статус чорнобильця І або ІІ категорії з І групою інвалідності або статус вдови ліквідатора.