Додаткові 300 гривень до пенсії: хто зможе отримати доплату вже у липні

Пенсіонери можуть отримувати збільшені виплати завдяки різним доплатам та надбавкам. Хто і за що зможе отримати додатково 300 гривень вже у липні, читайте далі.

Хто може отримати додатково 300 гривень до пенсії

Пенсійний фонд нагадує, що з липня частина пенсіонерів зможе отримувати додаткову надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Ця виплата надається тим, хто має статус Почесного донора України, передає 24 Канал.

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Отримати статус Почесного донора можна за умови, що за весь час донорства було:

40 доз крові;

60 доз плазми крові, зібраної методом аферезу;

40 доз клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів) методом аферезу.

Цікаво! Надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. У 2025 році це близько 292 гривень. Якщо прожитковий мінімум зміниться, сума доплати також буде переглянута.

Як оформити доплату за донорство

Для отримання додаткових виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати:

заяву на надбавку;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

документ про нагородження знаком Почесного донора України або СРСР.

Також документ про статус можна також додати через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду.