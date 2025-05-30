Кому влітку нададуть одноразову доплату до пенсії

Деякі українські пенсіонери зможуть отримати спеціальну виплату до Дня Незалежності. Розмір цієї доплати залежить від категорії до якої належить особа.

Який розмір доплати до Дня Незалежності Виплати мають здійснити до 24 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука. Читайте також Екстрадиція причетних та стягнення мільярдів: ДБР повідомили ще одну підозру у справі Pin-Up Українці зможуть отримати до Дня Незалежності: 3 100 гривень – надається особам з інвалідністю I групи, отриманої внаслідок війни;

2 900 гривень – особам з II групою інвалідності;

2 700 гривень – особа з III групою інвалідності. Виплати надаватимуться і іншим категоріям осіб. Зокрема, тим, хто: є особою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень;

має статус учасника бойових дій – 1 000 гривень;

має статус учасника війни, є колишнім вʼязнем концентраційних таборів, гетто чи інших місць примусового тримання – 450 гривень. Зауважте! Пенсіонери мають отримати цю доплату автоматично – з серпневою пенсією.