Який розмір доплати до Дня Незалежності

Виплати мають здійснити до 24 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Українці зможуть отримати до Дня Незалежності:

3 100 гривень – надається особам з інвалідністю I групи, отриманої внаслідок війни;

2 900 гривень – особам з II групою інвалідності;

2 700 гривень – особа з III групою інвалідності.

Виплати надаватимуться і іншим категоріям осіб. Зокрема, тим, хто:

є особою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень;

має статус учасника бойових дій – 1 000 гривень;

має статус учасника війни, є колишнім вʼязнем концентраційних таборів, гетто чи інших місць примусового тримання – 450 гривень.

Зауважте! Пенсіонери мають отримати цю доплату автоматично – з серпневою пенсією.