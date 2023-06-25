Десять місячних пенсій: які категорії пенсіонерів можуть отримати таку допомогу

Держава може виплатити українцям до 10 місячних пенсій. Однак отримати такі виплати можуть не всі. Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Як отримати грошову допомогу

Пенсії вчителям, іншим працівникам закладів освіти призначаються за віком після досягнення 60 років, втім лише за наявності певного страхового стажу. Він повинен складати не менше 30 років.

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тим особам, яким не призначалася будь-яка інша пенсія раніше, йдеться й про пенсію по інвалідності або за вислугу років, виплачується

Це відбувається за умов:

на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працював у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років,

наявність на таких посадах страхового стажу для чоловіків – 35 років, а для жінок -ь30 років.

Яка робота враховується до вислуги років

у загальноосвітніх навчальних закладах;

у дошкільних навчальних закладах усіх типів;

у позашкільних навчальних закладах;

у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

у дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах і приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках;

у бібліотеках на посадах завідувачів, бібліотекарів;

у дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини тощо.

що, завдяки якому можна отримати розмір 10-місячних пенсій, на цих посадах

Крім того, працівники освіти можуть отримати пенсійні виплати по інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника. Однак з декількох видів пенсії потрібно обрати лише одну.