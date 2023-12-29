Як отримати пенсію по втраті годувальника

У разі смерті одного з подружжя партнер може отримувати державну виплату — так звану "пенсію по втраті годувальника". Як нараховують таку пенсію та що треба для її отримання — далі у тексті.

Як нараховується така пенсія

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія через втрату годувальника, може бути призначений родичу померлого годувальника, але лише як частка пенсії померлого подружжя.

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Пенсія через втрату годувальника становить 50% від пенсії померлого для одного непрацездатного члена сім'ї, та 100% (розділяється між ними) для двох чи більше членів сім'ї. Ця пенсія надається на весь період непрацездатності члена сім'ї померлого, а для членів сім'ї пенсійного віку – довічно.

Непрацездатними вважаються:

Чоловік (дружина), батьки, що мають інвалідність або досягли 65 років чи пенсійного віку. Діти до 18 років, або старші, якщо вони мають інвалідність з дитинства, а також студенти денної форми навчання до 23 років. Чоловік (дружина) або інші родичі, які доглядають за дітьми померлого до 8 років, незалежно від віку та працездатності.

Щодо військових пенсій через втрату годувальника, то їх розмір коливається від 30 до 70% від суми, яку отримував померлий, але не може бути меншим за два прожиткові мінімуми. Для цієї категорії він становить 4186 гривень.

При вирішенні між збереженням власної пенсії та переходом на пенсію через втрату годувальника, Пенсійний фонд може надати консультації. Перехід на інший тип пенсії відбувається після подання заяви, і якщо це невигідно, особі можуть відмовити у переході.

Хто може отримувати пенсію по втраті годувальника