Как начисляется такая пенсия
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия из-за потери кормильца, может быть назначен родственнику умершего кормильца, но только как доля пенсии умерших супругов.
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Пенсия из-за потери кормильца составляет 50% от пенсии умершего для одного нетрудоспособного члена семьи и 100% (разделяется между ними) для двух или более членов семьи. Эта пенсия предоставляется на весь период нетрудоспособности члена семьи умершего, а для членов семьи пенсионного возраста – пожизненно.
Нетрудоспособными считаются:
- Мужчина (жена), родители, имеющие инвалидность или достигшие 65 лет или пенсионного возраста.
- Дети до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства, а также студенты дневной формы обучения до 23 лет.
- Мужчина (жена) или другие родственники, ухаживающие за детьми умершего до 8 лет, независимо от возраста и трудоспособности.
Что касается военных пенсий из-за потери кормильца, то их размер колеблется от 30 до 70% от суммы, получаемой умершим., но не может быть меньше двух прожиточных минимумов. Для этой категории она составляет 4186 гривен.
При решении между сохранением собственной пенсии и переходом на пенсию из-за потери кормильца Пенсионный фонд может предоставить консультации. Переход на другой тип пенсии происходит после подачи заявления, и, если это невыгодно, лицу могут отказать в переходе.
Кто может получать пенсию по потере кормильца
- Члены семьи, зависевшие от умершего кормильца, имеют право на пенсию в связи с его утратой, если они были полностью на его иждивении или получали от него основной источник дохода.
- Во время военного положения в Украине и в течение месяца после окончания студентам 18-23 лет назначаются пенсии без предоставления справки об обучении.
- В случае смерти донора органов, пенсионера или лица, погибшего во время Революции Достоинства, пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи независимо от страхового стажа.
- Не зависевшие от него родители и супруги умершего также имеют право на пенсию в случае потери источника дохода. Нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести при особых обстоятельствах имеют право на пенсию.
- Члены семьи, уже получающие пенсию, могут выбрать переход на пенсию из-за потери кормильца. Усыновленные дети обладают равными правами на пенсию, как и родные дети.
- Пасынки и падчерицы имеют право на пенсию, если они не получали алименты от биологических родителей.
- Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию из-за потери кормильца, сохраняют это право даже после усыновления.