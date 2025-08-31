У випадку нестачі страхового стажу для призначення пенсії громадяни можуть скористатися одним із двох передбачених державою варіантів. Що за варіанти, читайте далі.

Що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії?

В Україні право на пенсію напряму залежить від наявності страхового стажу. Вимоги до його тривалості щороку підвищуються, нагадує 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Станом на 2025 рік діють такі правила:

пенсія у 60 років – за наявності щонайменше 32 років стажу;

пенсія у 63 роки – при стажі від 22 до 32 років;

пенсія у 65 років – мінімум 15 років стажу.

У разі браку стажу громадяни можуть претендувати на соціальну допомогу, однак її розмір суттєво менший за пенсійні виплати. Тож держава передбачила два варіанти дій для тих, кому не вистачає років стажу.

Варіант 1: допрацювати необхідний стаж

Найбільш очевидний та доступний шлях це продовжити працювати доти, доки не буде накопичено потрібну кількість років або місяців стажу.

Такий варіант підходить передусім для тих, хто має можливість і бажання офіційно працевлаштуватися, але не володіє достатніми коштами для купівлі стажу.

Варіант 2: докупити стаж

Для громадян, які хочуть вчасно оформити пенсію та мають фінансову можливість, передбачено інший механізм як от придбання страхового стажу.

Що можна докупити: роки стажу, починаючи з 2004 року (коли було введено персоніфікований облік).

Кому недоступно: тим, хто був застрахований, але не сплачував єдиний соціальний внесок у пільгові періоди.

Як оформити: потрібно звернутися до податкової, надати необхідні документи та укласти договір про добровільну участь у системі соцстрахування.

Закон дозволяє сплатити весь необхідний стаж одноразово або робити внески поступово (якщо договір укладено терміном не менше ніж на рік).

Що відомо про пенсію в Україні: коротко про головне