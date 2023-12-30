Чому деякі українці можуть не платити за комунальні послуги

Деякі українці пенсійного віку можуть мати право на пільгу для оплати комунальних послуг. Ця пільга включає 100% знижку на сплату рахунків, однак, передбачає певні критерії для її отримувачів.

Отримати знижку на повну вартість комунальних послуг можуть пенсіонери, які живуть в селі й раніше працювали на певних професіях. Пільга надається також на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

вчителі,

медичні та фармацевтичні працівники,

фахівці з захисту рослин,

працівники музеїв та бібліотек,

працівники культурних та освітніх установ.

! Члени сім'ї таких людей не отримують цю пільгу.

Умови для отримання знижки на комуналку

Однією з ключових умов для отримання цієї пільги є те, що середньомісячний дохід на одну особу в сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати 3760 гривень — це розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу.

! Пільга діє протягом дванадцяти місяців з моменту визнання права на неї. Для подання заяви необхідно мати документи, які підтверджують роботу в сільській місцевості за певними спеціальностями, наприклад, довідку або записи в трудовій книжці.

Після подання відповідних документів, інформація про отримувачів пільги вноситься до спеціального реєстру. Ті пенсіонери, які вже зареєстровані як отримувачі пільг, повинні подати заяву та документи, що підтверджують їхнє проживання в селі, для продовження отримання пільги.

Як подати заявку

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів: