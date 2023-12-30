Получить скидку на полную стоимость коммунальных услуг могут пенсионеры, живущие в селе и работавшие ранее на определенных профессиях. Льгота предоставляется также на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:

  • учителя,
  • медицинские и фармацевтические работники,
  • специалисты по защите растений,
  • работники музеев и библиотек,
  • работники культурных и образовательных учреждений