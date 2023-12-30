Отримати знижку на повну вартість комунальних послуг можуть пенсіонери, які живуть в селі й раніше працювали на певних професіях. Пільга надається також на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Читайте також Внутрішній потенціал виснажено: у Мінфіні прокоментували, чи є кошти на додаткову мобілізацію

Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

  • вчителі,
  • медичні та фармацевтичні працівники,
  • фахівці з захисту рослин,
  • працівники музеїв та бібліотек,
  • працівники культурних та освітніх установ.