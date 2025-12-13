Українці за кордоном можуть залишитись без пенсії: як можна цього уникнути
- Українці за кордоном можуть накопичувати страховий стаж через добровільну участь у пенсійному страхуванні, сплачуючи щомісячно мінімум 1 760 гривень.
- Цей стаж зараховується лише за періоди з 2004 року, і договір можна оформити онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.
Навіть якщо українці перебувають та працюють за кордоном, це не означає, що роки їхньої праці пропадуть. Як правильно оформити свій стаж та які до нього є вимоги, читайте далі.
Як заробити страховий стаж закордоном?
Навіть перебуваючи за кордоном, українці можуть не втратити жодного року свого пенсійного стажу. Для цього передбачена програма добровільної участі у пенсійному страхуванні, пише 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету.
Цікаво Індексація може бути більшою ніж цьогоріч: наскільки підвищать пенсії у 2026 році
Ця опція дозволяє дистанційно сплачувати внески та накопичувати страховий стаж. Зараз мінімальний платіж становить 1 760 гривень на місяць (приблизно 36 євро), що відповідає 22 % від мінімальної зарплати.
Важливо! Ця сума гарантує зарахування повного місяця до пенсійного стажу, незалежно від того, де проживає учасник. Внески можна робити як особисто, так і за дорученням іншої особи.
Однак як зауважили у Пенсійному фонді, що добровільно "докупити»"страховий стаж можна лише за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не мав офіційного працевлаштування або не був зареєстрований як фізична особа-підприємець.
Стаж до 2004 року для цього не підлягає зарахуванню.
Кому може знадобитись оплата страхового стажу в Україні?
Програма актуальна для тих, хто наближається до пенсійного віку, а також для громадян, що живуть у країнах без міжнародних угод із Україною у сфері соціального забезпечення.
Зауважте! При цьому неважливо, чи офіційно працює людина за кордоном, адже вона має право перераховувати внески в українську пенсійну систему.
Оформити договір можна повністю онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. У особистому кабінеті достатньо обрати послугу "Договір на добровільну участь", заповнити дані та підписати документ електронним підписом.
Оплата внесків доступна через сервіс Portmone з карток будь-яких банків, що робить процес зручним і доступним незалежно від країни проживання.
Що ще варто знати про страховий стаж українцям?
У 2026 році для отримання пенсії за віком у 60 років необхідно буде мати 33 роки страхового стажу, для виходу на пенсію у 63 роки – 23 роки стажу, а у 65 років – мінімум 15 років.
Відповідно до плану поступового підвищення вимог, до 2028 року страхові стажі зростатимуть на 12 місяців щороку.
Таким чином, до цього часу для пенсії у 60 років потрібно буде накопичити 35 років стажу, а для пенсії у 63 роки – 25 років.