Українці за кордоном можуть залишитись без пенсії: як можна цього уникнути

Навіть якщо українці перебувають та працюють за кордоном, це не означає, що роки їхньої праці пропадуть. Як правильно оформити свій стаж та які до нього є вимоги, читайте далі.

Як заробити страховий стаж закордоном?

Навіть перебуваючи за кордоном, українці можуть не втратити жодного року свого пенсійного стажу. Для цього передбачена програма добровільної участі у пенсійному страхуванні, пише 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету.

Ця опція дозволяє дистанційно сплачувати внески та накопичувати страховий стаж. Зараз мінімальний платіж становить 1 760 гривень на місяць (приблизно 36 євро), що відповідає 22 % від мінімальної зарплати.

Важливо! Ця сума гарантує зарахування повного місяця до пенсійного стажу, незалежно від того, де проживає учасник. Внески можна робити як особисто, так і за дорученням іншої особи.

Однак як зауважили у Пенсійному фонді, що добровільно "докупити»"страховий стаж можна лише за періоди, починаючи з 2004 року, коли громадянин не мав офіційного працевлаштування або не був зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Стаж до 2004 року для цього не підлягає зарахуванню.

Кому може знадобитись оплата страхового стажу в Україні?

Програма актуальна для тих, хто наближається до пенсійного віку, а також для громадян, що живуть у країнах без міжнародних угод із Україною у сфері соціального забезпечення.

Зауважте! При цьому неважливо, чи офіційно працює людина за кордоном, адже вона має право перераховувати внески в українську пенсійну систему.

Оформити договір можна повністю онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. У особистому кабінеті достатньо обрати послугу "Договір на добровільну участь", заповнити дані та підписати документ електронним підписом.

Оплата внесків доступна через сервіс Portmone з карток будь-яких банків, що робить процес зручним і доступним незалежно від країни проживання.

Що ще варто знати про страховий стаж українцям?