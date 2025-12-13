Украинцы за рубежом могут остаться без пенсии: как можно этого избежать

Даже если украинцы находятся и работают за рубежом, это не значит, что годы их труда пропадут. Как правильно оформить свой стаж и какие к нему есть требования, читайте дальше.

Как заработать страховой стаж за рубежом?

Даже находясь за границей, украинцы могут не потерять ни одного года своего пенсионного стажа. Для этого предусмотрена программа добровольного участия в пенсионном страховании, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Эта опция позволяет дистанционно платить взносы и накапливать страховой стаж. Сейчас минимальный платеж составляет 1 760 гривен в месяц (примерно 36 евро), что соответствует 22% от минимальной зарплаты.

Важно! Эта сумма гарантирует зачисление полного месяца в пенсионный стаж, независимо от того, где проживает участник. Взносы можно делать как лично, так и по поручению другого лица.

Однако как отметили в Пенсионном фонде, что добровольно "докупить" "страховой стаж можно только за периоды, начиная с 2004 года, когда гражданин не имел официального трудоустройства или не был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

Стаж до 2004 года для этого не подлежит зачислению.

Кому может понадобиться оплата страхового стажа в Украине?

Программа актуальна для тех, кто приближается к пенсионному возрасту, а также для граждан, живущих в странах без международных соглашений с Украиной в сфере социального обеспечения.

Заметьте! При этом неважно, официально ли работает человек за рубежом, ведь он имеет право перечислять взносы в украинскую пенсионную систему.

Оформить договор можно полностью онлайн через вебпортал Пенсионного фонда. В личном кабинете достаточно выбрать услугу "Договор на добровольное участие", заполнить данные и подписать документ электронной подписью.

Оплата взносов доступна через сервис Portmone с карт любых банков, что делает процесс удобным и доступным независимо от страны проживания.

Что еще стоит знать о страховом стаже украинцам?