Субсидія на літо під загрозою: у яких випадках без нової заяви не обійтись

У літній період частина отримувачів житлових субсидій має оновити документи для продовження виплат. Хто отримає субсидію автоматично, а кому потрібно подавати нову заяву та декларацію про доходи, читайте далі.

Хто зможе отримати субсидію на неопалювальний сезон

Більшості громадян субсидію на літній період перепризначать автоматично. Водночас якщо в домогосподарстві відбулися зміни у складі чи майновому стані, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів, передає 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики.

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Подати нову заяву та декларацію для перепризначення субсидії на літній період потрібно обов’язково в таких випадках:

якщо особа орендує житло й самостійно сплачує за комунальні послуги;

якщо в домогосподарстві зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

коли фактична кількість мешканців менша за кількість зареєстрованих у житлі;

якщо родина хоче отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

якщо в опалювальний сезон була призначена субсидія у розмірі 0,0 гривні.

Важливо! Якщо заява буде подана впродовж двох місяців від початку неопалювального сезону, тобто у травні або червні, то субсидію призначать з його початку.

Як подати заяву на субсидію на неопалювальний сезон

Надіслати документи до Пенсійного фонду для отримання субсидії можна кількома способами:

особисто або поштою до сервісного центру ПФУ;

онлайн — через портал е-послуг (розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або в мобільному застосунку ПФУ;

через портал "Дія" (у розділі "Заява на субсидію");

через ЦНАПи;

через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування.