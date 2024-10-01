Що зміниться для отримувачів субсидій з 1 жовтня

З 1 жовтня розпочинається нарахування субсидій за опалювальний сезон. Ця допомога враховуватиме зростання тарифів на комуналку.

Чому зміниться розмір субсидії

Оновлений розмір субсидії також враховуватиме початок опалювального сезону. Тобто, момент, коли почнеться подача опалення повідомляє ПФУ.

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Нагадаємо! Переважно опалювальний сезон розпочинається 15 – 16 жовтня. Дата початку залежить від багатьох факторів, зокрема, погодних умов. До того ж опалювальний сезон може розпочинатись у різний час, залежно від ситуації у окремих населених пунктах.

Перерахунок субсидій здійснюється автоматично. Виключенням є випадки, коли відбулися певні зміни у домогосподарстві, наприклад, у складі зареєстрованих осіб.

Зверніть увагу! Автоматичний перерахунок відбудеться і для осіб, які у літній період мали нульовий розмір субсидії.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Аби оформити субсидію, потрібно подати заяву та декларацію у відповідальні органи. У деяких випадках також потрібно додати: