Укрпошта не видаватиме "1000 Зеленського" готівкою: як українці можуть забрати гроші

З 4 грудня кошти через Укрпошту зможуть отримати ті особи, яким через пошту надходять субсидія чи пенсія. Однак, цим громадянам не видаватимуть "тисячу Зеленського" готівкою.

Як отримати тисячу через Укрпошту

Гендиректор Укрпошти наголосив, що громадянам непотрібно приходити на пошту в один день, процес видачі відбуватиметься поступово, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ігоря Смілянського в ефірі телемарафону.

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Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Як і зазвичай, якщо до дому приходила листоноша і приносила пенсію, точно так ви можете почекати листоношу у свій день. Вона прийде, ви вирішите, саме як ви будете витрачати цю тисячу гривень – або на комунальні платежі, або на продукти, або на ліки, або на якісь інші товари українського виробництва.

Смілянський уточнив, що витратити "тисячу Зеленського" можна протягом зими. Тобто, до кінця лютого 2025.

Укрпошта не видає тисячу гривень готівкою. Це умовні тисячу гривень, які нараховані цим 2 мільйонам українців і вони їх мають витратити на той перелік послуг, який визначений урядом,

– наголосив Смілянський.

Зверніть увагу! Йдеться про ті товари, що доступні на Укрпошті.