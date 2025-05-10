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10 травня, 09:07
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Як переоформити пенсію, щоб вона стала більшою

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Пенсіонери в Україні можуть змінити вид пенсії на пенсію по втраті годувальника у разі смерті подружжя, якщо вони проживали разом до моменту смерті, отримуючи 50% пенсії померлого.
  • Для переходу на новий вид пенсії потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України з відповідними документами, такими як свідоцтво про смерть годувальника і довідка про спільне проживання.

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид пенсії, щоб отримувати вищу суму. Зокрема, у разі смерті чоловіка чи дружини, один із подружжя має право переоформити свою виплату й мати пенсію по втраті годувальника.

Яку пенсію можна отримати у разі смерті подружжя

Оформити пенсію можливо, якщо подружжя проживало разом до моменту смерті, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У цьому випадку новий розмір пенсії становитиме 50% пенсії за віком померлого. Також особи пенсійного віку можуть отримувати додаткові щомісячні виплати: 

  • 300 гривень – після 70 років;
  • 456 гривень – після 75 років;
  • 579 гривень – після 80 років.

Як оформити пенсію подружжя 

Щоб перейти з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, потрібно подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Разом із заявою слід надати документи, які підтверджують право на такі виплати:

  • свідоцтво про смерть годувальника;

  • паспорт та ідентифікаційний код заявника;

  • документ, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб);

  • довідка про спільне проживання на момент смерті (за потреби);

  • довідка про розмір пенсії померлого (якщо є).

Пенсійний фонд розгляне заяву та повідомить про своє рішення. 