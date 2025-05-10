Какую пенсию можно получить в случае смерти супругов

Оформить пенсию возможно, если супруги проживало вместе до момента смерти, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом случае новый размер пенсии составит 50% пенсии по возрасту умершего. Также лица пенсионного возраста могут получать дополнительные ежемесячные выплаты:

300 гривен – после 70 лет;

456 гривен – после 75 лет;

579 гривен – после 80 лет.

Как оформить пенсию супругов

Чтобы перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца, нужно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на такие выплаты:

свидетельство о смерти кормильца;

паспорт и идентификационный код заявителя;

документ, подтверждающий родственные отношения (свидетельство о браке);

справка о совместном проживании на момент смерти (при необходимости);

справка о размере пенсии умершего (если есть).

Пенсионный фонд рассмотрит заявление и сообщит о своем решении.