Какую пенсию можно получить в случае смерти супругов
Оформить пенсию возможно, если супруги проживало вместе до момента смерти, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В этом случае новый размер пенсии составит 50% пенсии по возрасту умершего. Также лица пенсионного возраста могут получать дополнительные ежемесячные выплаты:
- 300 гривен – после 70 лет;
- 456 гривен – после 75 лет;
- 579 гривен – после 80 лет.
Как оформить пенсию супругов
Чтобы перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца, нужно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на такие выплаты:
свидетельство о смерти кормильца;
паспорт и идентификационный код заявителя;
документ, подтверждающий родственные отношения (свидетельство о браке);
справка о совместном проживании на момент смерти (при необходимости);
справка о размере пенсии умершего (если есть).
Пенсионный фонд рассмотрит заявление и сообщит о своем решении.