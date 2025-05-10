Яку пенсію можна отримати у разі смерті подружжя

Оформити пенсію можливо, якщо подружжя проживало разом до моменту смерті, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У цьому випадку новий розмір пенсії становитиме 50% пенсії за віком померлого. Також особи пенсійного віку можуть отримувати додаткові щомісячні виплати:

300 гривень – після 70 років;

456 гривень – після 75 років;

579 гривень – після 80 років.

Як оформити пенсію подружжя

Щоб перейти з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, потрібно подати заяву до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Разом із заявою слід надати документи, які підтверджують право на такі виплати:

свідоцтво про смерть годувальника;

паспорт та ідентифікаційний код заявника;

документ, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб);

довідка про спільне проживання на момент смерті (за потреби);

довідка про розмір пенсії померлого (якщо є).

Пенсійний фонд розгляне заяву та повідомить про своє рішення.