Українцям нарахують доплату: пенсії зростуть на 590 гривень
- Українські пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 590 гривень, призначену для учасників бойових дій та деяких категорій їхніх родичів.
- Інші пенсіонери у червні можуть отримати доплату в розмірі близько 500 гривень, залежно від віку, якщо їх пенсія менша за 10 340 гривень.
Українським пенсіонерам можуть додати щомісячну доплату до основної пенсії в розмірі 590 гривень. Однак така надбавка буде доступна лише окремим категоріям пенсіонерів.
Хто отримає суттєву надбавку у червні
Доплата у розмірі 590 гривень передбачена для учасників бойових дій та окремих категорій їхніх родичів, нагадує 24 Канал із посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Читайте також Індексація для працюючих пенсіонерів: що робити, якщо виплати не збільшили
Для оформлення доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду України за місцем реєстрації, подати заяву та надати документи, що підтверджують право на пільгу.
Зауважте! Розмір доплати становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум дорівнює 2 361 гривні, тож щомісячна доплата для відповідних категорій становить 590,25 гривні.
Хто ще може отримати надбавку у 500 гривень
Також у червні інші пенсіонери також отримають доплату до пенсії в розмірі близько 500 гривень. Розмір компенсації залежить від віку:
- після 70 років вона становить 300 гривень;
- після 75 – близько 456 гривень;
- а після 80 – вже 570 гривень.
Важливо, що отримати доплату можуть лише ті, у кого пенсія менша за 10 340 гривень.