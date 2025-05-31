Українцям нарахують доплату: пенсії зростуть на 590 гривень

Українським пенсіонерам можуть додати щомісячну доплату до основної пенсії в розмірі 590 гривень. Однак така надбавка буде доступна лише окремим категоріям пенсіонерів.

Хто отримає суттєву надбавку у червні

Доплата у розмірі 590 гривень передбачена для учасників бойових дій та окремих категорій їхніх родичів, нагадує 24 Канал із посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також Індексація для працюючих пенсіонерів: що робити, якщо виплати не збільшили

Для оформлення доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду України за місцем реєстрації, подати заяву та надати документи, що підтверджують право на пільгу.

Зауважте! Розмір доплати становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум дорівнює 2 361 гривні, тож щомісячна доплата для відповідних категорій становить 590,25 гривні.

Хто ще може отримати надбавку у 500 гривень

Також у червні інші пенсіонери також отримають доплату до пенсії в розмірі близько 500 гривень. Розмір компенсації залежить від віку:

після 70 років вона становить 300 гривень;

після 75 – близько 456 гривень;

а після 80 – вже 570 гривень.

Важливо, що отримати доплату можуть лише ті, у кого пенсія менша за 10 340 гривень.