Не святий Кіріл: як друг Путіна приховує майно і обходить санкції

Володимир Гундяєв відомий як патріарх Кіріл приховує своє майно та примудряється обходити санкції. Для цього він використовує псевдонім.

Як патріарх Кіріл приховує своє майно

Як повідомляють російські ЗМІ, патріарх Кіріл має псевдонім Іван Захарович Прохоров. Саме під цим ім'ям Гундяєв "ховається" у податковій системі Росії.

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Згідно з розслідуванням журналістів, усі дані Прохорова збігаються з відомою інформацією про Гундяєва. Йдеться, зокрема, про ІПН та дату народження.

Гундяєв Владімір Михайлович

Дата народження 20 листопада 1946 року;

ІПН 770605158903.



Прохоров Іван Захарович

Дата народження 20 листопада 1946 року

ІПН 770605158903.

Така практика не є новою для Росії. Раніше було відомо, що такі псевдоніми використовують російські силовики та чиновники. Наприклад, колишній глава ФСБ Микола Патрушев у податковій системі схований під ім'ям Євгена Петровича Лукова.

Для чого використовуються такі псевдоніми: