Протоієрей російської православної церкви (РПЦ) Андрєй Ткачов назвав бездітних чоловіків старших за 40 років "трутнями" та закликав державу обкласти їх податком, щоб "стигматизувати" їхній спосіб життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ткачова, яку поширили російські ЗМІ.

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Що таке податок на бездітність від РПЦ

Протоієрей РПЦ Ткачов поділився "цікавими" роздумами, як же має виглядати податок на бездітність. На його думку, держава має доплачувати тим, хто от, наприклад, кинув палити, як стимуляція здорового способу життя. Але якщо ти не маєш дітей після 40 років, ти маєш платити податок, хай невеликий, але символічний, каже Ткачов.

Податок на бездітність не повинен бути великим. Він має бути символічним, щоб ти стигматизований був. А то чого ж ти, сорок років, а жодної дитини не народив. Хто ці чоловіки, хто це такі?,

– каже протоієрей РПЦ.

Що таке стигматизація



Це негативне виділення людини або ж групи людей в суспільстві за якоюсь ознакою.

Промова Андрєя Ткачова: відео

За його словами, багато чоловіків старших за 40 живуть таким собі "трутневим життям" – без сім'ї, дітей і зобов'язань. Виправдати відсутність дітей в такому випадку можна лише "хворобою або кастрацією", каже представник РПЦ.

Релігійний "експерт" розкритикував й державні заходи підтримки демографії в Росії. Він вважає, що жінок мотивує народжувати тільки "любов до Бога і до дітей", напротивагу материнському капіталу.

РПЦ за повернення смертної кари

Патріарх Кіріл ще торік виступив за смертну кару в Росії. Він заявив, що "церква ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати смертну кару", адже Ісус Христос нібито "не засуджував цього".