Протоиерей русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев назвал бездетных мужчин старше 40 лет "трутнями" и призвал государство обложить их налогом, чтобы "стигматизировать" их образ жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ткачева, которое распространили российские СМИ.

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Что такое налог на бездетность от РПЦ

Протоиерей РПЦ Ткачев поделился "интересными" размышлениями, как же должен выглядеть налог на бездетность. По его мнению, государство должно доплачивать тем, кто вот, например, бросил курить, как стимуляция здорового образа жизни. Но если ты не имеешь детей после 40 лет, ты должен платить налог, пусть небольшой, но символический, говорит Ткачев.

Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего же ты, сорок лет, а ни одного ребенка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие?,

– говорит протоиерей РПЦ.

Что такое стигматизация



Это негативное выделение человека или группы людей в обществе по какому-то признаку.

Речь Андрея Ткачева: видео

По его словам, многие мужчины старше 40 живут такой себе "трутневой жизнью" – без семьи, детей и обязательств. Оправдать отсутствие детей в таком случае можно лишь "болезнью или кастрацией", говорит представитель РПЦ.

Религиозный "эксперт" раскритиковал и государственные меры поддержки демографии в России. Он считает, что женщин мотивирует рожать только "любовь к Богу и к детям", в противовес материнскому капиталу.

РПЦ за возвращение смертной казни

Патриарх Кирилл еще в прошлом году выступил за смертную казнь в России. Он заявил, что "церковь никогда не настаивала на том, что надо отменить смертную казнь", ведь Иисус Христос якобы "не осуждал этого".