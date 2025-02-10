Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что соответствующее заявление представитель РПЦ сделал на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.

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Россияне гибнут на фронте "из-за мата"

Священник-пропагандист утверждает, что на войне в первую очередь гибнут или травмируются солдаты, которые матерятся.

Запомните, ругаться матом на передовой нельзя. Это, казалось бы, что-то очень странное для светского человека: там стреляют, страшно, эмоции высвобождаются, по-другому нельзя сказать, быстро отдать приказ можно только матом. Вот взял в руки оружие, забудь про матерщину! Сидишь в укрытии с друзьями-бойцами – не ругайся,

– сказал Александр Волков.

Представитель РПЦ также пытался убедить, что он не сам придумал эту теорию, мол, "это не шутки, не просто набор из пяти слов, а глубинная духовная, дьявольская составляющая".

В матах есть духовная подоплека. И люди, которые изо всех сил пытаются даже в этих абсолютно экстремальных условиях для своего внутреннего состояния воздерживаться от такой лексики, гораздо более сохранены, в частности в условиях боевых действий,

– объяснил пропагандист.

Стоит отметить, что русская православная церковь напрямую поддерживает российских военных в войне против Украины. В частности, недавно представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук продемонстрировал "молитвенники", которые раздают оккупантам.