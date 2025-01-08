Об этом 24 Каналу рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, отметив, что интересную находку обнаружили его собратья на одной из позиций россиян на Курском направлении.

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Печатали в РПЦ

Как отметил Макарук, Русская православная церковь напрямую поддерживает российских оккупантов в войне против Украины. Эти книжечки – еще одно доказательство, почему наше государство должно полностью избавиться от другой церкви, которая связана с россиянами. Один из "молитвенников" печатали на "издательском отделении московского патриархата".

Скриншот из видео

Все такие книжечки выдают как калмыкам, так и татарам, башкирам, у которых совсем другие религии. Самое интересное, что оккупант имеет несколько экземпляров таких "молитвенников", которые можно отправить своим родным, чтобы они еще больше были втянуты в войну.

У них две такие книги с закладками, которые он может отправить той же маме, жене или девушке. То есть идет такое втягивание в войну, чтобы семья все больше переживала,

– сказал Макарук.

Конечно же, в РПЦ еще и напечатали книжечки, чтобы оккупанты понимали, за что они воюют. Национальная идея россиянина – умереть за родину. Хотя они это называют жизнью.

Напомним, недавно Силы обороны Украины пошли в наступательные действия на Курщине. В Нацгвардии отметили, что это заставило Россию перебрасывать дополнительные подразделения в Курскую область.