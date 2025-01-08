Про це 24 Каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, зауваживши, що цікаву знахідку виявили його побратими на одній з позицій росіян на Курському напрямку.

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Друкували в РПЦ

Як наголосив Макарук, Російська православна церква напряму підтримує російських окупантів у війні проти України. Ці книжечки – ще один доказ, чому наша держава має повністю позбутися від іншої церкви, яка пов'язана з росіянами. Один з "молитовників" друкували на "іздатєльськом отдєлє московского патриархата".

Скриншот з відео

Усі такі книжечки видають як калмикам, так і татарам, башкирам, у яких зовсім інші релігії. Найцікавіше, що окупант має кілька примірників таких "молитовників", які можна відправити своїм рідним, аби вони ще більше були втягнуті до війни.

У них дві такі книжки із закладками, які він може відправити тій же мамі, дружині або дівчині. Тобто йде таке втягування у війну, щоб сім'я все більше переживала,

– сказав Макарук.

Звісно ж, в РПЦ ще й надрукували книжечки, щоб окупанти розуміли, за що вони воюють. Національна ідея росіянина – вмерти за родіну. Хоч вони це називають життям.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України пішли в наступальні дії на Курщині. У Нацгвардії зауважили, що це змусило Росію перекидати додаткові підрозділи у Курську область.